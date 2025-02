Insider: KKR und andere prüfen Einstieg bei Starbucks China

Zwei der Insider sagten, Starbucks-Finanzchefin Rachel Ruggeri und andere Führungskräfte wollten in den kommenden Wochen nach China reisen, um Verkaufsgespräche zu führen. Welchen Anteil seines China-Geschäfts Starbucks verkaufen werde, sei Gegenstand der Verhandlungen.

Die Restaurantkette aus Seattle im US-Bundesstaat Washington kämpft nicht nur in China mit sinkender Nachfrage, sondern auch in den USA. Im Sommer 2024 hatte Starbucks beim erfolgreichen Konkurrenten Chipotle seinen neuen Konzernchef Brian Niccol abgeworben, der das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs lenken und den Aktienkurs nach oben bringen soll. Niccol will das Unternehmen schlanker aufstellen und die Kundenzufriedenheit steigern. Am Montag hatte Starbucks den Abbau von 1.100 Stellen angekündigt. In China, wo mehr als ein Fünftel aller Starbucks-Filialen sind, kämpft die Kette zusätzlich mit der schwachen Konjunktur und dem harten Wettbewerb durch lokale Marken wie Luckin Coffee.