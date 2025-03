Inflationsängste trüben Konsumlaune unter US-Präsident Trump

© APA/APA (AFP)/ADAM GRAY home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Konsumstimmung in den USA trübt sich unter der Präsidentschaft von Donald Trump zusehends ein. Das Barometer für die Verbraucherlaune sank im März überraschend kräftig um 7,2 Zähler auf 92,9 Punkte, wie das Forschungsinstitut Conference Board am Dienstag zu seiner Umfrage mitteilte. Es war bereits der vierte monatliche Rückgang in Folge.

von APA