Inflation in Türkei auf niedrigstem Stand seit Ende 2021

In der Türkei ist die Inflation auf den niedrigsten Stand seit dreieinhalb Jahren gesunken, was eine Zinssenkung in den kommenden Monaten wahrscheinlicher macht. Die Verbraucherpreise stiegen im Juni um 35,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die Statistikbehörde mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit Ende 2021.

von APA