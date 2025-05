Inflation im Euroraum verharrte im April bei 2,2 Prozent

© APA/APA/Deutsche Presse-Agentur GmbH/Arne Dedert home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Inflation im Euroraum verharrt kurz vor der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Teuerungsrate in der 20-Ländergemeinschaft lag im April wie schon im März bei 2,2 Prozent, wie das EU-Statistikamt Eurostat in einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten dagegen mit einem Rückgang der Inflation auf 2,1 Prozent gerechnet. Die Währungshüter der EZB streben 2,0 Prozent Teuerung für den Euroraum an, was nicht mehr weit entfernt liegt.

von APA