IfW: Deutsche Wirtschaft wächst 2025

Wachstum statt Stagnation: Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat nach dem überraschend guten Jahresauftakt seine Konjunkturprognose für Deutschland erhöht. Das Bruttoinlandsprodukt werde heuer um 0,3 Prozent zulegen, heißt es in der Sommerprognose. Es wäre das erste Plus nach zwei Minus-Jahren in Folge. Im Frühjahr waren lediglich 0,0 Prozent veranschlagt worden.

von APA