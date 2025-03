Ifo-Geschäftsklima hellt sich im März auf

"Die deutsche Wirtschaft hofft auf Besserung", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Das jüngst beschlossene milliardenschwere Fiskalpaket gilt auch als wichtiges Signal an die Finanzmärkte, dass Deutschland viel Geld in die Hand nimmt, um sich im Hinblick auf Verteidigung und Infrastruktur für die Zukunft zu rüsten. Die Aussicht auf diese massiven Investitionen hat die Konjunkturerwartungen der Anleger befeuert. Zudem lässt die vom Finanzdienstleister S&P Global erhobene Unternehmensumfrage darauf schließen, dass sich die Wirtschaft nach zwei Rezessionsjahren gefangen hat und im März den dritten Monat in Folge gewachsen sein dürfte.

Das Ifo-Institut hat in seiner jüngst aktualisierten Konjunkturprognose allerdings nur ein Mini-Wachstum von 0,2 Prozent für 2025 auf dem Radar. Erst 2026 dürfte sich demnach die Lage mit einem erwarteten Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,8 Prozent etwas verbessern. Allerdings könnten Strafzölle der USA unter Präsident Donald Trump auf Importe aus Europa Exporteuropameister Deutschland spürbar treffen und das Wirtschaftswachstum bremsen.