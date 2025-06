Hyundai-Vorrat an Seltenen Erden reicht etwa ein Jahr

© APA/APA/AFP/SAUL LOEB home Aktuell Nachrichtenfeed

Chinas Exportbremse für Seltene Erden bereitet dem südkoreanischen Autobauer Hyundai einem Insider zufolge erst einmal keine Sorgen. Hyundai verfüge über einen Vorrat der wichtigen Rohstoffe, der etwa ein Jahr reichen werde, sagte eine Person, die an einer Investorenkonferenz des Autobauers teilgenommen hat. Hyundai habe seine Lagerbestände an Seltenen Erden in jüngster Zeit deutlich aufgestockt, als China seine Exportbeschränkungen leicht gelockert habe.

von APA