Großgetriebehersteller Renk erwartet 2025 deutliche Zuwächse

"Die Nachfrage nach Renk-Produkten ist auch aufgrund der weltweiten geopolitischen Entwicklungen ungebrochen hoch", sagte der neue Vorstandschef Alexander Sagel.

Die Dividende für das abgelaufene Jahr soll von 30 auf 42 Cent je Aktie steigen. "Renk hat im abgelaufenen Geschäftsjahr seine Ziele für 2024 am oberen Ende der Prognose erreicht", so Sagel. Alle drei Segmente hätten bei Umsatz und Gewinn zweistellige Wachstumsraten erreicht. Am stärksten wuchs die Sparte Vehicle Mobility Solutions, zu der die Getriebe unter anderem für den "Leopard 2"-Panzer gehören, mit 32 Prozent. Sie steht inzwischen für gut 60 Prozent des Umsatzes.

Bis 2028 will Renk auf 2 Mrd. Euro Umsatz und ein bereinigtes EBIT von 300 Mio. Euro kommen, wie der Vorstand bekräftigte. "Wir werden weiterhin der verlässliche Partner an der Seite unserer Kunden sein und unsere Position als Marktführer weiter behaupten", meinte Sagel.