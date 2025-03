© APA/APA/OTS/Daniel K. Gebhart home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Vorstand des börsennotierten Wiener Technologieunternehmens Frequentis will der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,27 Euro je Aktie vorschlagen, wie es am Montag in einer Aussendung hieß. Das wäre ein leichtes Plus gegenüber 2023, als sich die Dividende auf 0,24 Euro pro Aktie belaufen hatte.

von APA