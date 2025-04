Französischer Autobauer Renault startete 2025 verhalten

Der Rückgang des Erlöses lag vor allem daran, dass die selbstständigen Händler die Nachfrage der Kunden großteils aus ihrem Bestand bedienten und sich ihre Vorräte damit verringerten. Der mengenmäßige Absatz vom Konzern an die Händler fiel daher, was den Umsatz schmälerte. Zudem wirkten Wechselkursschwankungen vor allem in Brasilien, Argentinien und der Türkei negativ.

Die Jahresprognose bestätigte Finanzchef Duncan Minto. Die operative Marge soll weiter mindestens 7 Prozent betragen, der freie Finanzmittelzufluss mindestens zwei Mrd. Euro. Gewinnkennzahlen nennt Renault wie in Frankreich üblich nur halbjährlich.