FPÖ bei Festwochen-"Prozess" auf der Anklagebank

Teil 2 der von Milo Rau inszenierten "Wiener Prozesse" beschäftigt sich an diesem Wochenende mit der Frage, ob die FPÖ demokratiegefährdend ist und ihr deshalb die staatliche Parteienförderung gestrichen werden soll. Bereits zum Auftakt am Freitagabend legten "Anklage" und die von Ex-Politikern der AfD repräsentierte "Verteidigung" im Wiener Odeon Theater ihre Strategien offen. Regisseur Rau selbst kündigte in einer Rede an, dass dieses Wochenende "sehr grundsätzlich" würde.