Fortgesetzter Preisanstieg bei Gold in Sicht

Der Preis pro Feinunze - 31,1 Gramm - liegt derzeit bei gut 3.300 Dollar (aktuell rund 2.894 Euro), fast doppelt so hoch wie 2022. Maßgebliche Preistreiber sind die Zentralbanken Chinas und anderer Länder, die die Abhängigkeit vom Dollar verringern wollen und ihre Goldreserven kontinuierlich erhöhen. Nach einer kürzlich veröffentlichten Einschätzung der US-Investmentbank Goldman Sachs könnte der Preis bis Mitte 2026 auf 4.000 Dollar steigen. Der "In Gold We Trust"-Report 2025 sieht bis 2030 ein Kursziel von 4.800 Dollar.

"Solange die Zentralbanken ihre Goldreserven weiter erhöhen, wird sich der Goldpreis nicht Richtung Süden bewegen, sondern Richtung Norden", sagt Michael Eubel, Leiter des Edelmetallgeschäfts bei der BayernLB, dem größten deutschen Goldhändler. "Norden" bedeutet im Sprachgebrauch der Finanzszene steigende Preise, der "Süden" dagegen fallende. "Die Unsicherheiten auf der Welt nehmen eher zu, Gold haftet seit 5.000 Jahren der Nimbus an, dass man es auch in Krisenzeiten umtauschen kann", sagt Eubel.

"In den vergangenen Jahren haben die Notenbanken insgesamt weltweit jährlich rund 1.000 Tonnen Gold erworben", sagt Benjamin Summa, Sprecher des ebenfalls in München ansässigen Handelshauses Pro Aurum. "Ein erheblicher Teil davon entfiel wohl auf China." Neben den Zentralbank-Käufen spielen auch deren expansive Geldpolicies eine Rolle sowie geopolitische Spannungen und Inflationsängste.

Seit dem Jahr 2000 hat China seine offiziellen Goldreserven laut WGC-Daten fast versechsfacht, von 395 Tonnen auf 2.292 Tonnen Ende des ersten Quartals. Damit wäre der nationale Goldschatz Chinas der siebentgrößte der Welt. Doch sind etliche Fachleute überzeugt, dass die Pekinger Führung ihren Bestand in Wahrheit sehr viel stärker aufgestockt hat.

Zu den Nutznießern der Entwicklung zählen Nationalbanken mit Goldreserven. Erster in der Rangliste der Nationen mit den höchsten Goldreserven sind die USA mit über 8.100 Tonnen. Die Zentralbanken der Euroländer verfügen gemeinsam aber über mehr, Deutschland hat die zweitgrößten Reserven weltweit, schreibt die dpa. Österreich verfügt immerhin über 280 Tonnen (etwa Rang 18 weltweit), die Hälfte davon lagert in Österreich. Das sind etwa 22.400 Goldbarren. Es waren schon einmal wesentlich mehr. Der Höchststand wurde in den 1980er-Jahren mit 657 Tonnen erreicht.