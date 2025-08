US-Arbeitslosenquote gestiegen, weniger neue Jobs geschaffen

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/BRANDON BELL home Aktuell Nachrichtenfeed

In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Juli gestiegen, genauso wie auch die Löhne. Neue Jobs sind weniger entstanden als prognostiziert. Die Arbeitslosenquote legte im Monatsvergleich um 0,1 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit diesem Anstieg gerechnet. Die Löhne stiegen im Juli wie erwartet.

von APA