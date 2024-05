© APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Essenslieferent Foodora baut in Österreich fast 130 Stellen ab. Die sieben eigenen Zustelllager für Lebensmittel in Wien, Linz und Graz werden geschlossen und der Kundenservice ausgelagert. Beim Frühwarnsystem des Arbeitsmarktservices (AMS) seien 128 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter "zur einvernehmlichen Auflösung der Arbeitsverhältnisse" angemeldet worden, teilte die Delivery-Hero-Tochter am Montag auf APA-Anfrage mit.