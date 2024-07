Proteste am Flughafen Frankfurt - Flüge in Wien fallen aus

© APA/APA/dpa/Andreas Arnold home Aktuell Nachrichtenfeed

Wegen einer Störaktion von Klimaaktivisten am Flughafen in Frankfurt sind am Donnerstag auch Verbindungen nach Wien ausgefallen. Aufgrund der Blockade fielen in der Früh 6 Verbindungen zwischen Wien und Frankfurt (drei ankommende und drei abfliegende) aus, teilte der Flughafen Wien auf APA-Anfrage mit. Der Flughafen Wien selbst sei derzeit nicht von Störaktionen betroffen, die nächsten Proteste sind für Samstag angekündigt.

von APA