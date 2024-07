Wiener Westbahnhof erhält PV-Anlage über den Bahnsteigen

© APA/APA/TANJA UNGERBÖCK/TANJA UNGERBÖCK home Aktuell Nachrichtenfeed

In Wien sind am Montag die Pläne für die laut den Initiatoren bis dato größte innerstädtische Photovoltaikanlage präsentiert worden. Sie wird am Wiener Westbahnhof errichtet. Der Bahnsteigbereich wird dazu von den ÖBB vollständig überdacht. Die Anlage wird sich über eine Fläche von rund vier Fußballfeldern - also 25.000 Quadratmeter - erstrecken, wie ÖBB-Vorständin Manuela Waldner bei einer Pressekonferenz am Areal betonte. Die Inbetriebnahme ist für 2030 geplant.

von APA