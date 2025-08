Flaute in Nordamerika macht Daimler Truck zu schaffen

© APA/APA/dpa/Bernd Weißbrod home Aktuell Nachrichtenfeed

Die unsichere Wirtschaftslage infolge der US-Zölle macht dem deutschen Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck zu schaffen. Der DAX-Konzern senkte wegen der andauernden Marktschwäche in Nordamerika erneut seinen Jahresausblick. Speditionen in den USA sind derzeit sehr zurückhaltend, was die Bestellung neuer Fahrzeuge angeht, weil sie das in den kommenden Jahren anfallende Transportvolumen kaum einschätzen können.

von APA