Fed-Bericht: US-Wirtschaft zuletzt leicht gewachsen

© APA/APA (AFP)/OLIVIER DOULIERY home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Wirtschaft in den USA ist laut der Notenbank Federal Reserve (Fed) zuletzt leicht gewachsen. Die wirtschaftliche Aktivität habe im Jänner und Februar moderat zugenommen, teilte die Fed in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht "Beige Book" mit. Die Erhebung lief bis zum 24. Februar und fußte auf Wirtschaftskontakten aus den Regionen. Das Wirtschaftswachstum verlief ungleichmäßig in den Bezirken.

von APA