Europa erleichtert nach Trumps Zollwende

US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwochabend neue Zölle in Höhe von 20 Prozent gegen zahlreiche Handelspartner, darunter auch die EU, zunächst wieder zurückgenommen, nachdem er zuvor versichert hatte, genau dies nicht zu tun. Gleichwohl bleiben die Sonderzölle für einige Branchen in Kraft. Für China setzte sie Trump nicht aus, sondern stockte sie sogar weiter auf. Die Antwort aus Peking darauf steht noch aus. Die chinesische Regierung betonte, Gespräche könnte es nur auf Basis von gegenseitigem Respekt geben.

Von der Leyen erklärte, die EU stehe bereit für konstruktive Gespräche mit den USA. Zölle schadeten Unternehmen und Konsumenten. Deswegen setze sich die EU-Kommission, die die Handelspolitik der Gemeinschaft koordiniert, für einen kompletten Abbau aller Zölle auf beiden Seiten des Atlantiks ein. Das hatte Trump zuletzt aber abgelehnt. Von der Leyen betonte, die EU werde sich bemühen, ihre Handelspartnerschaften auf ein breiteres Fundament zu stellen.

Für China erhöhten die USA die Importzölle von 104 auf 125 Prozent. Ab Donnerstag treten die von China geplanten Gegenzölle auf US-Waren in Kraft. Sie decken aber noch nicht die jüngste Erhöhung der USA ab. Hier könnte die Regierung in Peking noch nachlegen. Das chinesische Handelsministerium verbat sich Druck, Drohungen oder Erpressung. So könne man mit China nicht umgehen. Grundsätzlich sei die Volksrepublik bereit für Gespräche, werde aber notfalls bis zum Ende für ihre Interessen kämpfen. Das Außenministerium betonte, die USA nicht zu fürchten. Das US-Vorgehen sei zum Scheitern verurteilt.

Die überraschende Kehrtwende von Trump löste an der Frankfurter Börse ein Kursfeuerwerk aus. Der Dax kletterte zur Eröffnung um gut acht Prozent auf 21.207 Punkte. Damit steuert der deutsche Leitindex auf den größten Tagesgewinn seit 2020 zu. Eine Rezession der Weltwirtschaft wird jetzt weniger befürchtet als noch Anfang der Woche. Der Leitindex für die Eurozone, Euro-Stoxx-50, sprang bis etwa 10.20 Uhr um 5,77 Prozent auf 4.888,67 Punkte nach oben. Auch der heimische Leitindex ATX zog bis etwa zehn Uhr beachtliche 6,44 Prozent auf 3.834,03 Zähler hoch.