EU will Gegenzölle 90 Tage aussetzen

Von der Leyen erklärte, die EU wolle den Verhandlungen eine Chance geben. "Sollten die Verhandlungen nicht zufriedenstellend verlaufen, werden unsere Gegenmaßnahmen greifen", so die Kommissionschefin weiter. Die Vorbereitungen für weitere Gegenmaßnahmen würden weiterlaufen, und die EU würde sich alle Optionen offenhalten. Laut einem Sprecher der Kommission sei die Entscheidung gemeinsam mit den Mitgliedsländern gefallen. Diese hätten der Kommission grünes Licht für ihre Entscheidungen gegeben.

In einer Aussendung in der Früh hatte von der Leyen erklärt, die EU setze sich weiterhin für konstruktive Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten ein, mit dem Ziel, einen reibungslosen und für beide Seiten vorteilhaften Handel zu erreichen. Zölle schadeten Unternehmen und Konsumenten. Sie habe sich stets für Null-für-Null-Zollabkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten eingesetzt. Die EU-Kommission, die für die gemeinsame Handelspolitik der EU zuständig ist, hatte dies am Montag US-Präsident Donald Trump vorgeschlagen. Er hatte ablehnend reagiert. Trump hatte am Mittwochabend neue Zölle in Höhe von 20 Prozent gegen zahlreiche Handelspartner, darunter auch die EU, zunächst wieder zurückgenommen, nachdem er zuvor versichert hatte, genau dies nicht zu tun.