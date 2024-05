© APA/APA/dpa/Julian Stratenschulte home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Autobauer in Frankreich wollen nach einer Vereinbarung mit der Regierung des Landes in den kommenden Jahren den Umstieg auf Elektroautos vorantreiben. Die Regierung und der Automobilverband PFA unterschrieben am Montag eine neue fünfjährige Strategievereinbarung, nach der bis 2027 der Absatz reiner E-Autos auf rund 800.000 Einheiten jährlich vervierfacht werden soll.