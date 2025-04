Dow Jones fiel am Dienstag um 2,5 %

Der Dow Jones stand nach Handelsschluss 2,48 Prozent tiefer bei 38.170,41 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 ging 2,36 Prozent tiefer aus dem Handel bei 5.158,20 Einheiten. Der technologielastige Nasdaq Composite fiel um deutliche 2,55 Prozent auf 15.870,90 Zähler zurück.

Donald Trump hatte sich mehrfach über die Weigerung der Federal Reserve beschwert, die Zinsen zu senken. Am Freitag hatte Kevin Hassett, Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats der USA, gesagt, der Präsident prüfe, ob er in der Lage sei, Powell zu entlassen. Die Unabhängigkeit der Zentralbanken von politischen Einflüssen sei wirklich wichtig für deren Arbeit, betonte dagegen Chicagos Fed-Präsident Austan Goolsbee in einer Reaktion am Sonntag.

Die größten Verlierer im Dow Jones waren der Gesundheitsversicherer UnitedHealth (minus 6,5 Prozent) und der Software-Konzern Salesforce (minus 4,5 Prozent). Die Titel von 3M, die am Dienstag Ergebniszahlen veröffentlichen, sackten um 3,2 Prozent ab. Die Aktien von Nike konnten als einzige im US-Leitindex um 0,7 Prozent zulegen.

Abseits des Dow Jones büßten die Anteile des E-Autobauers Tesla 5,8 Prozent an Wert ein. Dan Ives von Wedbush Securities hatte sich zurückhaltend zu dem Unternehmen geäußert. Dieses stehe vor der Veröffentlichung von Quartalszahlen vor einem "Code-Red-Moment". Elon Musk sollte seine Arbeit in der Regierung von Donald Trump beenden und sich auf Tesla fokussieren, forderte der Experte.

Netflix gewannen an der Nasdaq-Börse hingegen 1,5 Prozent. Der Streaming-Anbieter hatte am Donnerstag nach Börsenschluss Anleger mit den Ergebnissen des abgelaufenen Quartals und den Erwartungen an das laufende Jahresviertel positiv überrascht.