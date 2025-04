DHL plant Milliarden-Investitionen in Pharma-Speziallogistik

© APA/APA/AFP/INA FASSBENDER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die deutsche DHL Group will ihr Angebot an Speziallogistik für die Gesundheitsbranche in den kommenden Jahren mit milliardenschweren Investitionen unterfüttern. Bis 2030 würden weltweit 2 Mrd. Euro investiert, teilte der DAX-Konzern am Montag in Bonn mit. Die Hälfte davon soll in den amerikanischen Markt fließen, sowie jeweils eine halbe Milliarde in die Regionen Asien-Pazifik und EMEA, in der Afrika, Europa und der Mittlere Osten zusammengefasst werden.

von APA