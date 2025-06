Deutschland: Weniger neue Insolvenzen angemeldet

© APA/APA/dpa/Annette Riedl home Aktuell Nachrichtenfeed

Bei den Firmenpleiten in Deutschland deutet sich weitere Entspannung an. Erstmals seit März 2023 gab es in einem Monat weniger angemeldete Insolvenzverfahren als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten für den Mai mitteilte. Im Mai 2025 zählten die deutschen Statistiker demnach um 0,7 Prozent weniger beantragte Regelinsolvenzen als ein Jahr zuvor. In den beiden Monaten zuvor war die Zuwachsrate bereits im einstelligen Bereich gelegen.

von APA