Deutsche Produktion wuchs im Jänner stärker

Die Produktion der deutschen Unternehmen ist zu Jahresbeginn gestiegen. Industrie, Bau und Energieversorger stellten im Jänner zusammen um 2,0 Prozent mehr her als im Vormonat, wie aus den am Montag veröffentlichten Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Das war der stärkste Anstieg seit August. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten ein Plus von 1,5 Prozent erwartet, nach revidiert minus 1,5 Prozent im Dezember.