Deutsche Medizintechnikfirma Brainlab geht an die Frankfurter Börse

Das Münchner Medizintechnikunternehmen Brainlab geht an die Börse in Frankfurt. Geplant sei eine Notiz am regulierten Markt (Prime Standard) in den kommenden Wochen. Mit der Ausgabe neuer Aktien wolle Brainlab bis zu 200 Millionen Euro einnehmen, die für den Ausbau der Geschäfte verwendet werden sollen.

von APA