Delivery-Hero-Eigner Prosus schnappt sich Just Eat Takeaway

Der Delivery-Hero-Großaktionär Prosus will sich die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway einverleiben. Pro Aktie will die niederländische Beteiligungsholding 20,30 Euro - insgesamt rund 4,1 Mrd. Euro - auf den Tisch legen, teilte die Tochter des in Kapstadt ansässigen Naspers-Konzerns am Montag in Amsterdam mit. Das entspreche einer Prämie von 49 Prozent zum volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate. Das Just-Eat-Takeaway-Management unterstützt den Deal.

von APA