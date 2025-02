Danone profitierte von hoher Nachfrage

Für das laufende Jahr peilt das Danone-Management ein Plus beim Erlös auf vergleichbarer Basis von 3 bis 5 Prozent an. Dies entspricht auch den Mittelfristzielen des Unternehmens. Nachdem der Hersteller von Actimel, Fruchtzwergen und Volvic-Wasser wegen der hohen Inflation Marktanteile an Eigenmarken von Lebensmittelketten verloren hat, will Danone-Chef Antoine de Saint-Affrique über Mengenwachstum diese wieder zurückerobern.

Auf ausgewiesener Basis - sprich inklusive Währungseffekten sowie Zu- und Verkäufen von Unternehmensteilen - ging der Umsatz 2024 jedoch leicht um 0,9 Prozent zurück. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von gut 2 Mrd. Euro hängen, nach 881 Mio. Euro im Vorjahr. 2023 gab es diverse Sonderbelastungen. Die Dividende soll um 2,4 Prozent auf 2,15 Euro steigen.