Daimler Truck und Toyota bei Fusion in Asien einig

Der deutsche Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck und der japanische Autobauer Toyota legen wie geplant ihre Lkw-Geschäfte der Töchter Mitsubishi Fuso und Hino zusammen. Die Konzerne wollen an einer neuen börsennotierten Holding jeweils 25 Prozent der Anteile halten, wie es hieß. Der Betrieb der Holding soll im April 2026 starten, sie soll in Tokio an der Börse notiert werden.

von APA