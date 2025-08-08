Trend Logo
CureVac legte Patentstreit mit BioNTech/Pfizer bei

Zahlung von insgesamt 740 Millionen Dollar
Das Tübinger Biotechunternehmen CureVac und sein Partner GSK haben ihren Patentstreit mit Pfizer und BioNTech um die mRNA-Technologie bei Covid-19-Impfstoffen beigelegt. Dies teilte CureVac am Donnerstag mit. Die Einigung sieht eine Zahlung von insgesamt 740 Millionen Dollar an CureVac und GSK vor. Zudem erhalten die beiden Unternehmen künftig Lizenzgebühren im einstelligen Prozentbereich auf den Verkauf von Covid-19-Impfstoffen in den USA.

Im Gegenzug erteilt CureVac den Konkurrenten eine nicht-exklusive Lizenz für die Herstellung, Nutzung, den Import und Verkauf von mRNA-basierten Covid-19- und Grippeprodukten in den USA.

