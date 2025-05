Burberry schrammt am Verlust vorbei

© APA/APA/AFP/DANIEL LEAL home Aktuell Nachrichtenfeed

Der britische Luxusgüterkonzern Burberry muss sparen und streicht deswegen weltweit 1.700 Stellen. Gerade so schaffte das Traditionsunternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 26 Mio. Pfund (31 Mio. Euro) ein Plus beim bereinigten operativen Gewinn, wie Burberry mitteilte. Im vergangenen Jahr stand in der Bilanz noch ein Gewinn von 418 Mio. Pfund. Analysten hatten mit 11 Mio. Pfund gerechnet.

von APA