BT mit Gewinnanstieg im abgelaufenen Geschäftsjahr

Das britische Telekommunikationsunternehmen BT profitiert von der Nachfrage nach Glasfaseranschlüssen. So stieg der Konzerngewinn in dem im März abgelaufenen Bilanzjahr 2024/25 trotz eines zweiprozentigen Umsatzrückgangs um 1 Prozent auf 8,21 Mrd. Pfund. "Die Dynamik und die Wirkung unseres Glasfaserprogramms sind so groß, dass wir unser Ausbauziel nun um 20 Prozent auf bis zu fünf Millionen britische Standorte im Geschäftsjahr 2026 erhöhen", so Konzernchefin Allison Kirkby.

von APA