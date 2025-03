Britischer Essenslieferer Deliveroo verlässt Hongkong

Der britische Essenslieferdienst Deliveroo stampft sein Geschäft in Hongkong ein und überlässt Teile davon seinem deutschen Konkurrenten Delivery Hero. Am 7. April würden die Plattformen in Hongkong geschlossen, teilte Deliveroo am Montag in London mit. Laut Delivery Hero werden Kunden und Kuriere von Deliveroo auf die Plattform Foodpanda der Berliner umgeleitet.