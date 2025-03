Britische Inflationsrate im Februar auf 2,8 Prozent gesunken

© APA/APA/AFP/JUSTIN TALLIS home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Inflation in Großbritannien ist im Februar deutlicher als erwartet zurückgegangen. Die Verbraucherpreise stiegen um 2,8 Prozent zum Vorjahresmonat, nach 3,0 Prozent im Jänner, wie das Statistikamt ONS in London mitteilte. Befragte Experten hatten mit einem Wert von 2,9 Prozent gerechnet. Die Zentralbank peilt eine Teuerungsrate von 2 Prozent an.

von APA