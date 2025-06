Bosch steckt Milliarden in Künstliche Intelligenz

© APA/APA/dpa/Marijan Murat home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Technologiekonzern Bosch will in den kommenden zweieinhalb Jahren verstärkt in Künstliche Intelligenz (KI) investieren. Bis Ende 2027 seien dafür mehr als 2,5 Mrd. Euro eingeplant, teilte das Unternehmen bei seinem Technologie-Tag in Stuttgart mit. Bosch forscht bereits seit Jahren zu KI und wendet sie in verschiedensten Bereichen an.

von APA