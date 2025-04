Boeing verbrennt weniger Geld als gedacht

© APA/APA/AFP/JASON REDMOND home Aktuell Nachrichtenfeed

Der kriselnde Flugzeugbauer Boeing ist nach sechs Verlustjahren in Folge mit einem kleineren Minus ins Jahr gestartet. Unter dem Strich stand für das erste Quartal ein Fehlbetrag von 31 Mio. US-Dollar (27 Mio. Euro), nach einem Verlust von 355 Mio. Dollar ein Jahr zuvor, wie der Airbus-Konkurrent am Mittwoch in Arlington mitteilte.

von APA