Blackstone will 500 Mrd Dollar in Europa ausgeben

Der Vermögensverwalter Blackstone sucht verstärkt nach Anlagemöglichkeiten in Europa. Sein Unternehmen wolle in den kommenden zehn Jahren bis zu 500 Milliarden Dollar (440 Mrd. Euro) auf dem Kontinent investieren, sagte Konzernchef Steve Schwarzman am Dienstag in einem Interview des Senders Bloomberg TV. Europa biete "große Chancen". Blackstone verwaltet aktuell ein Vermögen im Volumen von etwa einer Billion Dollar.

von APA