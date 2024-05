Benko-Masseverwalter: Konkursverfahren könnte Jahre dauern

© APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHANN GRODER home Aktuell Nachrichtenfeed

Andreas Grabenweger, Masseverwalter in Signa-Gründer Rene Benkos Konkursverfahren als Unternehmer, geht von einem sehr langen Verfahren aus. "Das Konkursverfahren könnte einige Jahre dauern, also außergewöhnlich lange", sagte er im Interview mit den "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN). Das liege nicht nur an der Komplexität des Verfahrens, sondern besonders daran, dass viele Anfechtungsansprüche zu prüfen seien. Von diesen hänge auch die Quote ab.

von APA