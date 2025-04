Beiersdorf wuchs zu Jahresbeginn langsamer

© APA/APA (dpa)/Christian Charisius home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Konsumgüterhersteller Beiersdorf hat nach den Rekordmarken der Vergangenheit zum Jahresstart an Wachstumstempo verloren. Der organische Umsatz sei im ersten Quartal um 3,6 Prozent auf 2,7 Mrd. Euro gewachsen, erklärte der Konzern am Dienstag. Vor Jahresfrist stand hier noch ein Plus von 7,3 Prozent in den Büchern. Ihre Prognose für 2025 bekräftigten die Hamburger.

von APA