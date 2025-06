BCG-Studie: Verbraucher in Europa zurückhaltend

Folgen der Inflation sind oft der Wunsch, stärker zu sparen und Rabatte zu suchen. Die Boston Consulting Group (BCG) hat für die Umfrage 16.000 Verbraucher in neun europäischen Ländern befragt, unter anderem noch in Italien, Spanien und Rumänien. In Deutschland machten sich dabei 31 (Vorjahr: 25) Prozent der Befragten Sorgen um ihre persönliche Finanzlage. Obwohl die Inflation wieder in der Nähe des EZB-Ziels von 2 Prozent liegt, sind die Sorgen hier noch nicht gewichen.

"Verbraucher konzentrieren sich auf die sichtbare Teuerung - dabei unterschätzen sie, wie stark Handelskonflikte Preise und Angebot mitbestimmen können", sagte BCG-Konsumexpertin Karin von Funck. In der Umfrage bezeichneten nur 30 Prozent der Europäer geopolitische Risiken als Grund zur Sorge, obwohl die Befragung im April mit der US-Verkündung massiver Sonderzölle gegen fast alle Handelspartner zusammenfiel.

Höhere Ausgaben für Lebensmittel

39 Prozent der Deutschen gaben an, zusätzliches Einkommen sparen zu wollen - mehr als in jedem anderen europäischen Land. Nur bei Lebensmitteln haben die Deutschen ihre Ausgaben erhöht, was vor allem an der Inflation lag. In allen anderen Produktgruppen sinken die getätigten oder geplanten Käufe. Besonders betroffen seien Mode und Möbel. Spontankäufe seien seltener. Stattdessen werde gezielt nach Rabatten gesucht. Je nach Produktkategorie seien zwischen 60 und 75 Prozent der deutschen Verbraucher bereit, für günstigere Angebote auf andere Marken auszuweichen.

Insgesamt spielt das Preis-Leistungs-Verhältnis in Deutschland immer noch die entscheidende Rolle. Kriterien wie Regionalität oder Nachhaltigkeit rangieren meist auf den hinteren Plätzen. Sie verlieren deutlich an Relevanz, sobald der Preisunterschied zu groß wird. Nur 16 Prozent wären bereit, einen Aufpreis für klimafreundlichere Produkte zu zahlen, ein Rückgang um 4 Punkte im Vergleich zum Vorjahr. "Preis schlägt Marke, Nutzen sticht Image - diese Mechanik prägt aktuell viele Kaufentscheidungen", so von Funck.