BayWa gibt Mehrheit an Tochter BayWa r.e. an Investor EIP ab

Der deutsche Agrarkonzern BayWa gibt die Mehrheit an seiner Wind- und Solar-Projekttochter BayWa r.e. an den schweizerischen Miteigentümer Energy Infrastructure Partners (EIP) ab. Mit einer Kapitalspritze stockt der Finanzinvestor EIP seine Beteiligung von 49 auf rund 65 Prozent der Anteile auf, wie die BayWa in der Nacht zum Montag mitteilte.

von APA