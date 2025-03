Baugenehmigungen in Deutschland mit größtem Plus seit drei Jahren

© APA/HARALD SCHNEIDER home Aktuell Nachrichtenfeed

Lichtblick für den kriselnden Wohnungsbau in Deutschland: Die Zahl der Baugenehmigungen stieg im Jänner nicht nur den zweiten Monat in Folge, sondern zugleich so stark wie seit drei Jahren nicht mehr. Sie legte um 6,9 Prozent oder 1.200 auf 18.000 Wohnungen zu, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das ist der stärkste Zuwachs seit Anfang 2022. Im Dezember hatte es bereits ein Plus von 5,1 Prozent gegeben.

von APA