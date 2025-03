Auftragspolster der deutschen Industrie im Jänner stabil

© APA/APA (AFP)/DAVID HECKER home Aktuell Nachrichtenfeed

Das Auftragspolster der deutschen Industrie ist zu Jahresbeginn unverändert geblieben. Der Bestand an offenen Bestellungen verharrte auf dem Niveau des Vormonats, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Zuvor war der Auftragsbestand vier Monate in Folge gewachsen.

von APA