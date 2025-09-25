"Auftaktsitzung" zur Sozialhilfe-Reform mit Bund und Ländern

Medientermin war keiner geplant, die eintreffenden Teilnehmer gaben sich gegenüber Medienvertretern ergebnisoffen in Bezug auf die beginnenden Verhandlungen. Es sei der Auftakt von Gesprächen, die lange dauern werden, dämpfte der Wiener Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) die Erwartungen auf rasche Ergebnisse. Er erwarte sich von dem Termin Klarheit über die Rechtslage, verfassungs- und europarechtlich, denn die Ziele einer einheitlichen Sozialhilfe seien ja im Regierungsprogramm festgehalten, meinte Oberösterreichs Soziallandesrat Christian Dörfel (ÖVP). Die Herausforderung werde es sein, den Spagat zwischen sehr "strengen Modellen" wie jenen in Oberösterreich und künftig in der Steiermark und dem Wiener Modell zu schaffen, gab der FPÖ-Landesrat aus der Steiermark Hannes Amesbauer zu bedenken, zeigte sich aber "ergebnisoffen".

Die Neuerungen unter dem Titel "Sozialhilfe NEU" wurden bereits im Regierungsprogramm grob skizziert, viel weiter sind die Pläne bisher aber noch nicht gediehen. Bei der Sitzung am Donnerstag ging es unter anderem auch um verfassungsrechtliche Fragen. Schon bei dieser Frage hatten sich im Vorfeld des Treffens allerdings Unstimmigkeiten innerhalb der Dreierkoalition offenbart. Rechtliche Bedenken hat der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts wegen der geplanten Wartephase für Geflüchtete, in denen sie nur eine geringere Integrationshilfe bekommen sollen, in einer von Schumann in Auftrag gegebenen Stellungnahme geäußert. Aus Gleichbehandlungsgründen müsste die geplante "Integrationsphase" daher nicht nur für Zuwanderer, sondern für alle Anwärter - und damit auch für österreichische Staatsbürger gelten -, so hatte auch das Sozialministerium bereits vor zwei Wochen argumentiert und damit für Irritationen bei den Koalitionspartnern ÖVP und NEOS gesorgt.

Die für Integration zuständige Ministerin Claudia Plakolm (ÖVP) verwies dagegen auf die ab Mitte 2026 geltende sogenannte Statusverordnung der EU. Demnach sei es rechtlich sehr wohl möglich, Sozialleistungen an Integrationsmaßnahmen zu knüpfen. "Es wird sicher keine Integrationsphase für Österreicher geben. Das ist und bleibt absurd", erklärte Plakolm auch am Mittwochabend neuerlich in einer der APA übermittelten Stellungnahme.

Am Donnerstag untermauerten auch die NEOS erneut ihre diesbezügliche Haltung: "Für uns NEOS ist und bleibt klar, dass Österreicherinnen und Österreicher keine Integrationsphase in der neuen Sozialhilfe absolvieren müssen", erklärte NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser in einem Statement gegenüber der APA. "Vielmehr stellen wir sicher, dass die schnellstmögliche Integration von Zugewanderten in den Arbeitsmarkt im Vordergrund steht." Bei der Ausgestaltung gelte es, alle verfassungsrechtlichen Möglichkeiten zu bedenken und zu nutzen.

Für Kritik sorgten die innerkoalitionären Unstimmigkeiten bei den Grünen. "Das Regierungschaos und Verwirrspiel rund um die Sozialhilfereform geht munter weiter", meinte der Grüne Sozialsprecher Markus Koza am Donnerstag in einer Aussendung. Statt ständig neue Ankündigungen und unausgegorene Ideen zu produzieren, solle die Regierung mit den Sozialorganisationen ernsthaft an einer Reform arbeiten, forderte er. Ihre Forderung nach einer Einbindung in den Reformprozess wiederholten auch Sozialorganisationen. Die Volkshilfe warnte vor einem Wettbewerb nach unten und forderte "armutsfeste Mindestsätze". Auch die Armutskonferenz warnte davor, "das letzte soziale Netz kaputt zu machen".

Gehen dürfte es bei dem Treffen am Donnerstag auch um die Frage einer angepeilten "Staffelung" der Sozialhilfe-Beiträge nach Kinderanzahl (weniger Pro-Kopf-Leistung ab einer bestimmten Kinderanzahl). Eine entsprechende bundesweite Regelung war im Dezember 2019 vom Verfassungsgerichtshof gekippt worden, da diese als Schlechterstellung von Mehrkindfamilien und damit als verfassungswidrig bewertet worden war. Einzelne Bundesländer haben hier mittlerweile eigene Regeln mit Staffelungen eingeführt oder in Planung.

Neben der Vereinheitlichung der derzeit je nach Bundesland unterschiedlichen Regelungen sind bei der "Mindestsicherung NEU" auch strengere Regeln vorgesehen, die vor allem auf Zuwanderer abzielen. Geplant ist etwa eine Wartefrist mit beschränkten Leistungen (die oben erwähnte "Integrationsphase"). Statt der vollen Höhe der Sozialhilfe soll es während dieser Phase nur eine "Integrationsbeihilfe" geben. Verknüpft werden sollen Leistungen an den Deutscherwerb, die Arbeitsvermittlung und die Wertevermittlung. Auch Sanktionsmöglichkeiten schweben der Regierung vor - die Ausgestaltung ist noch offen.

Während die ÖVP ihren Fokus stark auf restriktivere Regelungen legt, betont die SPÖ stets die Notwendigkeit, Kinder aus der Sozialhilfelogik herauszunehmen - ohne das bisher näher auszuführen. Gesprochen wird von einer "Zukunftssicherung für Kinder". Neben Geldleistungen soll vor allem der Schwerpunkt auf Sachleistungen gelegt werden.

Eine Erklärung vor der Presse war rund um die Sitzung nicht geplant. Die Dauer des Auftakttreffens war dem Vernehmen nach mit rund einer Stunde angesetzt.