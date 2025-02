Audi-Chef will noch 2025 über Produktion in Nordamerika entscheiden

© APA/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Volkswagen-Tochter Audi will sich noch heuer auf eine nordamerikanische Produktionsstätte für den US-Markt festlegen. Audi-Chef Gernot Döllner sagte der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Freitag veröffentlichten Interview, Nordamerika und die USA als Schwerpunkt seien die Wachstumsregion. "Wir haben verschiedene Optionen: Wir könnten in bestehende Werke des Volkswagen-Konzerns gehen oder wir bauen zusätzliche Kapazitäten auf."

von APA