Apples Smartphone-Lieferungen in China in Q1 gesunken

Die Handy-Auslieferungen des US-Smartphoneherstellers Apple in China sind im ersten Quartal um neun Prozent gegenüber dem Vorjahr eingebrochen. Apple war der einzige große Hersteller mit einem Rückgang, so die Daten des Forschungsunternehmens IDC. Das US-Unternehmen, das auf Chinas Smartphone-Markt an fünfter Stelle steht, verzeichnete einen Rückgang auf 9,8 Millionen Geräte, was einem Marktanteil von 13,7 Prozent entspricht. Im Quartal davor waren es noch 17,4 Prozent.

von APA