AMD übertraf dank KI mit Ausblick Erwartungen

AMD erwartet dank der starken Nachfrage nach seinen Chips für Künstliche Intelligenz (KI) einen Umsatz über Expertenschätzungen. Der Chiphersteller aus Santa Clara in Kalifornien stellte am Dienstag für das dritte Quartal Erlöse von rund 8,7 Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten hatten nach LSEG-Daten im Schnitt mit 8,3 Milliarden Dollar gerechnet.

