Alibaba investiert 50 Mrd. Euro in KI und Cloud Computing

Der chinesische Technologiekonzern Alibaba will in den kommenden Jahren mindestens 380 Milliarden Yuan (49,8 Milliarden Euro) in Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud Computing investieren. Wie Alibaba am Montag mitteilte, will der Konzern das Geld über einen Zeitraum von drei Jahren investieren, um seine "Cloud-Computing- und KI-Infrastruktur voranzubringen". Einzelheiten zur Verteilung der Mittel oder konkreten Projekten gab das Unternehmen zunächst nicht bekannt.

von APA