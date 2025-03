2024: Frühere Immofinanz CPI Europe macht 133,5 Mio. Gewinn

© APA/APA/dpa/Daniel Reinhardt home Aktuell Nachrichtenfeed

Die frühere Immofinanz AG hat am Freitagabend erstmals unter ihrem neuen Namen CPI Europe AG Bilanz gelegt. Die börsennotierte Firma war Ende Jänner umbenannt worden und will so eine europaweite Ausrichtung demonstrieren, Hauptgesellschafterin ist die CPI Property Group des tschechischen Milliardär Radovan Vitek. Nach einer Stabilisierung des Umfelds und Neubewertungen wurde fürs Jahr 2024 nun ein Konzerngewinn von 133,5 Mio. Euro verbucht, teilte CPI Europa Freitagabend mit.

von APA