Toyota, Nissan und Hyundai führend bei Pkw-Tageszulassungen

Was überrascht: Auch Nobelmarken wie Ferrari werden so vergünstigt abgegeben - wodurch sich die Käufer zwar Geld sparen, aber ihr vermeintlicher Neuwagen dann ein Gebrauchter ist. In den ersten vier Monaten des heurigen Jahres wurden über Tageszulassungen sieben italienische Sportwagen verkauft. Bei Aston Martin waren es zwei Fahrzeuge, bei Porsche neun. Bei Tesla war es übrigens nur ein einziger Autokäufer, der sich für eine Tageszulassung entschied. Auf ebenfalls nur einen Käufer kam laut Zahlen der Statistik Austria der Kleinwagen Smart.